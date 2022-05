Zhao Jie DU

Madame, Monsieur,



Je suis actuellement à la recherche d'un cabinet de comptable ou d'une entreprise afin d'effectuer mon alternance en gestionnaire de paie et social pour la rentrée 2017.



Ayant passé avec succès les tests du CIEFA et je suis actuellement à la recherche du cabinet comptable qui m’accueillera à partir du 20 septembre 2017 (la rentrée est prévue le 11 septembre 2017).

Le rythme d’alternance pratiqué sera 1 semaine en formation et 3 semaines en cabinet. Ce rythme vous garantira ma présence régulière dans votre cabinet et facilitera ma bonne intégration dans votre équipe.



Si j’ai choisi d’intégrer cette formation c’est parce que je désire apprendre un métier et je pense que devenir gestionnaire de paie, avec une formation en alternance, est le meilleur choix pour moi compte tenu de mon gout pour le droit social, de mon goût pour les chiffres et de mon parcours antérieur puisque j’ai déjà un pied dans le monde de la paie.



J’ai eu l’occasion de discuter à plusieurs reprises avec des professionnels travaillant en cabinet comptable. Grâce à eux, j’ai une vision réaliste du métier et de ses contraintes (période de forte activité en fin/début de mois, rush en janvier, responsabilisation du gestionnaire de paie, nécessité d’actualiser ses connaissances, etc.).

Ces discussions ont confirmé mon choix de métier et de formation.



Je pense également avoir les qualités indispensables à un gestionnaire de paie : je suis sérieuse et impliquée dans mon travail, je ne me laisse pas submerger par la pression et je connais l’importance du respect du secret professionnel.

J’ajouterai également que ma maturité sera déterminante dans mon implication et la qualité de mon travail.



J’espère pouvoir discuter avec vous de ma candidature et vous convaincre de saisir l’opportunité que représente notre collaboration.



