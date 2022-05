Zheng FENG

Compétences :





Développement :

- Langages : C#, VB.net, Java, XAML, Html, Css, Javascript

- Application client lourd : WPF, WinForm, SmartDeviceApplication, silverlight

- Application Web : ASP.NET, ASP.NET MVC, Asp, Php, Jsp

- Architecture : MVC, MVVM, 3-Tiers, Rest

- Framework & Bibliothèques : .Net 4.5, jQuery, LINQ, Entities, PrestaShop

- Tests unitaires & automatisation des tests (Jenkins)

- Contrôle de code source : TFS, SVN

- IDE : Microsoft Visual Studio



Bases de données :

- SGBD : SQL Server, MySQL, Oracle

- Performance : optimisation de requêtes SQL

- Analyse des données & ETL : SSRS , SSIS

- Langages : TSQL, PL/SQL, ADO.Net



- Pratique des méthodes agiles : scrum

- Analyse du besoin avec les métiers

- Identification des tâches et des risques

- Estimation des coût de développement

- Echanges avec le client final

- Suivi et reporting d’avancement



Divers :

- Redmine, Mantis.

- Réseau : Certifié Cisco CCNA 3



Langues:



- chinois: langue maternelle

- français: Confirmé (lu, écrit, parlé)

- anglais: Technique



