Creditsafe France - Fournisseur d'informations B2B en ligne le plus utilisé au monde.



Expert de la Data Intelligence au cœur de lentreprise.



Notre mission, aider et accompagner les entrepreneurs à développer leur société en toute sécurité.





Fournisseur dinformations financières et juridiques en temps réel d'entreprises en France et a l'international :



- Bilans comptables (Publiques et confidentiels).

- Comportements de paiement.

- Décisions collectives (liquidation, redressement, )

- Contentieux.

- Privilèges (Urssaf, trésor public, caisse de retraite, ).

- Incidents de paiement.

- Dirigeants et données du groupe.



Cest un outil dinformation qui vous permet :



- De cibler des sociétés selon vos critères de recherche (secteur dactivité, profil financier, etc) .

- De mettre sous surveillance votre portefeuille clients, vos fournisseurs et même vos concurrents.

- De profiler et analyser votre portefeuille clients (3D Ledger)

- De Protéger votre entreprise contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme (Compliance).

- Dintégrer les données Creditsafe dans vos systèmes (API).





Tel : 07 55 85 02 17

Mail : zied.bouaziz@creditsafe.fr



