Zied DJABARI

Fort de plus de quinze ans d’expérience, j’ai toujours cherché à acquérir des compétences aussi larges que possible dans le vaste domaine des Biotechnologies.

De plus les différents posters et publications auxquels mon nom est rattaché, constituent pour moi le témoignage de la reconnaissance de mes supérieurs. En effet si j’ai pu mener à bien les différentes missions qui m’ont été confiées c’est en partie grâce à ma rigueur, mon implication, ma réactivité et ma capacité à m’intégrer dans une équipe. Cela s’est particulièrement vérifié en apportant mon assistance technique en Biologie Moléculaire et cellulaire pour mener à bien conjointement plusieurs projets à l’INSERM, ou encore en redémarrant avec succès et de manière autonome l’activité d’un laboratoire d’étude et de Contrôle en Microbiologie.



Mes compétences :

Biologie moléculaire