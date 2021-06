Zina FEKIR (ZINA FEKIR)

PROFIL DE COMPETENCES



Consultante et chef de Projet Fonctionnel Senior Logistique SD MM avec une parfaite compréhension des processus PP WM FI CO et de leur intégration.



RESPONSABILITES



Au sein des départements informatiques, logistiques ou financiers :

Coordination et planification de projets.

- Participation à lélaboration de schéma directeur des systèmes dinformation.

- Expertise fonctionnelle SD MM.

- Analyse des processus métier logistique.

- Atelier de recueil des besoins, élaboration des cahiers des charges, conception générale.

- Adéquation aux besoins exprimés par les utilisateurs ou les filiales étrangères, du client.

- Paramétrage fonctionnel SAP, mise en place technique, tests et recettes.

- Formation, déploiement et maintenance évolutive des applications (dont le pilotage de lactivité TMA

et suivi des livrables post Go-live).

- Assistance aux utilisateurs et aux directions.

- Audit et expertise, à la décision.



DOMAINES DENTREPRISE



Sociétés Diverses Activités :

Entreprises grand public, industrielles ou de services.

Entreprises du secteur de lénergie, média, distribution.



RELATIONNEL et QUALITATIF



- Qualités humaines et Relationnelles.

- Plus de 25 ans de pratique des processus fonctionnels en entreprise.

- Culture de projets et de service en PME PMI et grands groupes.

- Organisée et Autonome.

- Rapide capacité à intervenir et travailler en environnement international en langue anglaise , allemande, italienne.







Environnements Techniques





SAP R3 : modules SD MM WM QM PP FI CO







Formations et Certifications





2010 HR060 Gestion des temps / SAP France

2003 Formation LO515 (46c) / Contrôle facture MM/FI/ SAP France

1991 DUT Informatique.

1986 1985 Licence danglais. DEUG langues étrangères : anglais, allemand.







Langues





Anglais, allemand.



Autre langue : italien.



Expérience professionnelle



Aptar

Juin 2018 à ce jour

Missions :

- Remplacement dun outil spécifique externe à SAP Gestion des Prévisions Ventes, par une solution intégrée interne SAP avec utilisation des Programmes de livraison avec/sans appel. Analyse détaillée, adéquation avec solution groupe et réalisation de la spécification fonctionnelle de la nouvelle solution .



- Déploiement de Core Model Groupe/Analyse des gaps : Workshops utilisateurs, adéquation avec la solution cible groupe et concept .



- Maquettage et définition des règles de gestion Vente et des intégrations SD/PP DP PO/FICO /MM/QM/WM. Etude des Règles de conversion Master Datas Existant-àTarget.





- Mise en place des flux SD : Demande doffre, Offre, Programmes de livraison, Contrats, SO + Dropshipment et autres flux Triangulaires avec MM /PP/FICO.



Aptar

Mi Décembre 2017 Mars 2018

Maintenance des systèmes SAP 3 : Modules MM et SD ainsi que les différentes intégrations.

Suivi des incidents

et relations Client 5 consultants et Chef de projet) . Gestion des incidents Système Service Now.

Assistance développeurs. Analyse, paramétrage, et coordination Equipe Support. Organisation du Transfert de

lactivité de maintenance et compétences vers la Russie et la Chine .

Biogaran

Juillet 2017 Mi Décembre 2017

Mission de Maintenance post Go Live SD/MM. Gestion des tickets et priorisation. Assistance développeurs. Analyse et paramétrage.



Thales

Mars 2017 Juin 2017

Conception et Analyse détaillées de scénario de Carve Out pour entité du Groupe Thales. Sur la base dune solution globale multi sites, identifier les activités et les processus Vente et Achat pour la nouvelle entité juridique. Workshops recueil des besoins et adéquation existant. Rédaction et ateliers de validation. Etude des interfaces et impacts organisationnels.

Groupe Cauval Dunlopillo

Juillet 2015- Juin 2016

Chef de projet : Responsable Logistique /Mise en place dune nouvelle entité organisationnelle commerciale et ses flux logistiques à intégrer dans le système de production existant. Fusion de différentes sociétés individuelles sous une même entité. Centralisation de sites dexpédition. Standardisation des données et des flux. Suivi des flux inter sociétés et facturation interne. Gestion des Flux de Retours. Gestion des différents schémas prix selon

entité.

Support aux utilisateurs : Maintenance de conditions tarifaires. Suivi des Flux dachat en intégration avec le MRP. Mise à jour des données de base. Optimisation des fonctionnalités.

Otelo

Novembre 2013 Juin 2014

Conception générale et détaillée + Réalisation Maquette Projet Retail. Ateliers pour expressions de besoins : CRM SD MM WM FI. Responsable Partie Logistique et encadrement consultants.

Prise de commande par Web. Adéquation avec Solution Is Retail : gestion des flux logistiques jusquà facturation Contrôle Crédit / Interface WEB / SAP. Rédaction des dossiers de Conception détaillé et maquettage des process majeurs : Inter filiales, multi sites.

Groupe Zak - Barcelone

Juillet - Août 2013

Formation équipe Projet et Key Users des Flux SD/MM Retail en langue anglaise.

Préparation des supports et planning des formations en adéquation avec les besoins exprimés pour Conception Générale.

Groupe Ansell Brussels

Mai - Juin 2013

Renfort déquipe sur projet de déploiement dun Core modèle Comasec. Spécifications fonctionnelles et interfaces systèmes périphériques SAP. Module SD/Projet en langue anglaise.

Aélia Groupe Lagardère

Juin - Septembre 2012

Mission danalyse et cahier des charges Module MM Achats intégrés IM/PS pour de nouveaux flux à intégrer.

Aide à la décision, définitions des règles internes de gestion et Contrôle Crédit. Maquettage dune solution cible.

Loréal Produits de Luxe

Septembre - Novembre 2011

Refonte de la gestion de prix vente et achat selon nouvelle convention fiscale interne pour

une certaine gamme de produit : Mode projet. De la conception générale à la mise en place de

la solution validée. Module SD.

Fiat - Turin

Mars 2011 - Juillet 2011

Refonte des process logistiques existants. Extension des fonctionnalités aux nouvelles entités

Organisationnelles Contrôle Crédit- Programme de livraison De la conception générale à la mise en place de flux à démanteler, en langue italienne et / ou Anglaise. Module SD

Italcimenti - Ciments Français

Décembre 2010 - Février 2011

Maintenance niveau 3 applicative FR/BE/MA/EG . Spécifications fonctionnelles pour corrections des programmes, gestion des messages Idocs entrants, corrections des problèmes dinterfaces, évolutions et documentation (anglais/italien) /Transfert de compétences dans le cadre de la reprise du service de maintenance en Italie, par Sté Accentuer.- Module SD + EDI

SAP France - TF1

Octobre 2010

Formatrice (fonctionnel et paramétrage) équipes projets sur module ISMEDIA. - Module SD

Honeywell

Septembre 2010

Formatrice sur le module SD équipe projet et Key Users pour déploiement core model.

Smurfit Kappa

Janvier - Septembre 2009

Maintenance paramétrage, analyse et réalisation des évolutions/ Corrections et optimisation des

fonctions en cours/Domaine Européen (emballage). - Module SD + EDI + Pricing and Billing.

Altadis (ex Seita)

Janvier - Septembre 2008

Team Lead Encadrement de léquipe interne (4) et externe (3).- Module SD LE + EDI /Réalisation Core Model et Déploiements entités du groupe.

Recueil des besoins - Analyse et réalisation du système à déployer / Gap Analysis- Corrections et

optimisation des fonctions existantes-



Loréal

Janvier - Juin 2007

Intégration dune nouvelle filiale pour un groupe Cosmétique LOREAL- Révision paramétrage de lexistant pour structure à élargir et étude des risques et des impacts pour mise en place dune nouvelle gamme de produit. Gestion ecotaxe SD/FI.

Thales Groupe

Septembre - Octobre 2007

Mission d'expertise et déploiement d'une nouvelle solution concernant les process de reprise de matériel sur 3 sites. Module SD + EDI

NRJ Medias

Janvier - Juillet 2006

Reprise du projet /Team Lead : Encadrement SD / MM dune équipe de 4 personnes (utilisateurs + consultants externes) : de lnalyse détaillée au go live : 9 antennes du même groupe IS MEDIA Site Pilote SAP.. Intégration de la solution Blue Print + révision analyse détaillée+ Suivi mise en place jusquau démarrage

Daikin Climatisation

Février 2004 - Août 2005

Reprise du projet vente en cours (démission du consultant à remplacer) de lanalyse détaillée au go live.

Team Lead : SD/LE - Intégration de la solution logistique France au niveau européen. Analyse détaillée de tous les besoins et toutes leurs intégrations- Transfert de compétence et relation équipe europe.

Total

Septembre 2003 à Janvier 2004

SD/MM/Is Oil (/Template Europe) De la conception détaillée des besoins jusquau paramétrage, puis mise en

production.

Saint Gobain

Octobre 2002 à Août 2003

Reprise du projet en cours (remplacement du consultant exigé par le client/Team lead ) : Conception détaillée, déploiement filiale Espagne. Paramétrage flux vente et intégrations/ Module Transport partie vente. Assistance équipe interne pour démarrage, support système production, optimisation de lexistant société France. Module SD + EDI

Honeywell

Novembre 2001 à Juillet 2002

Reprise du projet en cours (remplacement du consultant à sa propre demande à sa hiérarchie) : Chef de projet logistique R3 : Encadrement équipe 7 personnes (FR-IT-SP-GE-UK-TU). Conception détaillée de modèle européen avec reprise des différents systèmes existants. Contrôle de crédit Programme de livraison- Aide à la décision /Suivi/ Assistance au changement et démarrage.

Sagem

Septembre 2000 à Juillet 2001

Reprise du projet en cours : Conception détaillée de modèle européen avec reprise des différents systèmes logistiques existants. Contrôle de crédit - Aide à la décision /Suivi/ Assistance au changement et démarrage.

Renault RSA

Septembre 1999 à Juin 2000

De la conception générale à létude détaillée des nouveaux process facturation des prestations. Intégration transversale process en production et anticipation sur process à venir.

Bouygues Telecom

Août 1998 à Juin 1999

Reprise du projet (Changement de prestataire externe en poste, décision du client final) : mise-en

place Module SD et optimisation paramétrage. Analyse détaillée de nouveaux besoins utilisateurs. Refonte de solutions en place. Analyse et réalisation des flux avec MM/PP/FI/CO. - Module SD





SIEMENS / SBS France - Consultante / Chef de projet 1994 -1999 :,



RMC Groupe Services (Béton et extraction de carrières).

Reprise du projet (changement du fournisseur externe à la demande du client final) : Conception générale et détaillée des besoins SD. Transfert de compétences.



SIDEL (assembleur de machines de soufflage)

Reprise du projet (remplacement dune consultante en maladie) : Mise en place du module SD

Après analyse détaillée des besoins à déployer. Transfert de compétences.



BOSCH BREAKING SYSTEM (fabrication composants automobile/Projet européen)

Reprise du projet (changement du fournisseur externe à la demande du client final) :

Chef de projet/ encadrement/ arbitrage.

Analyse, mise en place, paramétrage et formation sur le module SD.



ASSIDOMANN CHARFA (industrie de lemballage)

Reprise du projet (changement du consultant à la demande du client) : Encadrement équipe 5 personnes- Analyse, mise en place, paramétrage et formation utilisateurs sur le module SD.



AMRI / KSB (fabrication de vannes)

Analyse, mise en place, paramétrage et formation utilisateurs sur le module SD.

Programme de livraisons et gestion de contrôle de crédit



EDF-DEPT- GDMI Melun

Conception et paramétrage du module SD dans le cadre du projet gestion des prestations.



Université Wursburg (Allemagne) - SIEMENS NIXDORF France



Responsable module SD/ Représentation groupe Siemens en Allemagne pour SAP R3.

Périmètre : MM/SD/FI / maquettage des flux courants / Traduction de lallemand au français des

menus utilisateurs ergonomie Windows.

Etude de faisabilité et choix de solutions techniques et fonctionnelles SAP R/3.

Mise en place de la plate-forme de démonstration Siemens Nixdorf Qualité (QM).

Formation des équipes projets sur plusieurs sites R/3 module SD.