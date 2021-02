Zineb AIT BAHAJJI

Après des études en relations internationales et communication, je me suis 'accidentellement' découvert une passion pour le webmarketing en général et le référencement naturel en particulier. Mon stage de fin d'études m'a permis de mettre en pratique mes connaissances acquises en autodidacte en e-marketing et en branding et de les approfondir. J'ai, entre autres, été chargée du référencement naturel des sites de la société pour laquelle je travaillais ainsi que des campagnes AdWords pour les différentes gammes de ses produits.



J'ai par la suite eu l'opportunité de faire un stage au sein du groupe Lagardère Digital France, en SEO et SEM. Ce dernier a sans aucun doute été mon plus grand atout en terme de formation technique. Le référencement internet ne disposant pas encore de programmes académiques à part entière, bon nombre de référenceurs sont autodidactes ou formés par d'autres professionnels du métier. Chez Lagardère Digital, j'ai eu la chance de travailler aux côtés d'une excellente référenceuse, qui m'a transmis son savoir-faire.



Au printemps 2011, je suis officiellement entrée dans la vie active en tant que consultante web pour Altran CIS. J'ai effectué ma première mission chez Citroën en tant que traffic manager et ma seconde chez Renault dans le département de sécurité internet.



N'ayant pu résister à l'appel du webmaketing, je quitte Altran en janvier 2013 pour intégrer une petite agence digitale en tant que chargée d'acquisition de trafic.



En août 2013, je réalise mon premier rêve professionnel, en intégrant l'équipe des Webmaster Trends Analyst chez Google.

Depuis 2015, je suis program manager chez Google. D'abord dans l'equipe Google Assistant, et ensuite côté search & Assistant infrastructure.



Sérieuse, motivée, passionée par mon travail et polyvalente, je suis toujours ouverte à des propositions professionelles si elles me permettent d'évoluer et de continuer à apprendre.



Mes compétences :

Conseil

Program management

Communication

Stratégie

Webmaster

Web 2.0

SMO

SEO

SEM

Webmarketing