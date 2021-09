Zoé MVOULA (NDZOUMBA )

Bonjour. Je suis NDZOUMBA MVOULA Grâce Zoé , étudiante de nationalité Congolaise âgée de 22 ans. Actuellement en Master 2 de la formation ingénieur généraliste des sciences et techniques industrielles à l'Université Catholique d'Afrique Centrale- Institut Catholique d'Art et Métier (Ucac-icam). Je suis également en alternance à la Saris Congo , qui est jne entreprise avec des valeurs et dans laquelle j'ai beaucoup à apprendre.



Nous, jeunesse Africaine devant aller au devant de la scène en faisant preuve de courage , de Leadership et de tact car nous sommes l'espoir de toute un conrinent. Petit ou grand , nous avons notre part de responsabilité dans le développement de ce continent.