Zoer RENDI

Je dispose d'une solide expérience de 15 années dans le domaine des services généraux, les fonctions variées qui font de moi aujourd'hui un responsable opérationnel de suite.

J'ai acquis de multiples compétences dans la gestion de divers domaines (flotte automobile, téléphonie fixe et mobile, parc machines...) ainsi que dans la maintenance de site, la sécurité des biens et des personnes.

Mes priorites :

Coordonner et diriger l'aménagement de l'espace de travail, travaux et maintenance

Veiller à la sécurité et à la sûreté des salariés

Gérer les achats hors production, courrier, transports et parc automobile...

Aménager et maintenir les espaces

Négocier et contrôler les budgets et les achats des services généraux

Encadrement de 9 collaborateurs, avec élaboration des objectifs et des descriptifs de postes.

Mes qualités de rigueur, de méthode, mon sens du contact et de la négociation m'ont permis de conduire des projets d'envergure nécessaire à la satisfaction des clients internes et externes à l'entreprise.



Mes compétences :

Gestion

Communication