Zorro BI KOUAME ABEL

Mes connaissances théoriques et pratiques de même que mes aptitudes me permettent d'être opérationnel et efficace dans mes domaines de spécialité.

Dès lors je suis disponible à faire valoir mes compétences et aider au besoin ceux qui le souhaitent.



Mes compétences :

Diagnostic et analyse stratégique

Calcul du rythme de credit dans une banque

Formulation et pilotage de projets

Coordination d'une équipe commerciale

Language gestuel (sourd-muet)

Reponse et gestion des appels d'offre

Diagnostic d'entreprise

Maîtrise des opérations bancaires

Analyse des données qualitatives et/ou quantitati.

Assistance au redressement des Entreprises en diff

Conduite du changement (acquisition, fusion, cessi

Conseil aux entreprises

Animation et Management des Coopératives

Fiscalité des entreprises

Gestion et animation coopérative agricole