Titulaire d'une Maîtrise en Génie Électrique Spécialité Informatique Industrielle. Acquérant une solide expérience de 8 ans dans les secteurs manufacturiers et industriels :

- Intégrateur Industriel : Intégration des machines spéciales et lignes d'assemblages et de test industriels.

- Technicien Supérieur En Électromécanique : Assemblage, montage et câblage des machines spéciales automatisées et bancs de contrôle mécatronique.