Zoubir KEMILA

Master en génie civil spécialité Calcul de structures;

Béton Armé et Précontraint; RDM; Construction métallique; Ouvrages mixtes; Maintenance et réhabilitations des ouvrages; Géotechnique; Terrassements; Hydraulique fluviale et souterraine; Gestion de projets; Organisation de chantier ; Droit et marchés en contexte européen; Techniques de construction;



Cinéma: autodidactes dans le monde de cinéma, réalisateur de courts métrage :

- Les moyens de bords.

- Le cactus.

- Les Coquelicots.



Et encore...