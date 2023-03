Zouheir BEZI

Je suis un tunisien âgé de 47 ans titulaire du diplôme des Hautes Études Commerciales de l'IHEC Carthage avec une expérience de 18 ans variée entre le marketing, le développement commerciale, la GRH et l'audit interne.



Je possède les qualités d’écoute, de compréhension et la résolution nécessaires pour un poste leader dans une entreprise tout en me familiarisant avec les outils informatiques mis à ma disposition.



En outre du domaine professionnel, je cherche à développer une grille de relations de collaboration de partenariat et d'amitié et ce, par l’échange des idées et des expériences.



Mes compétences :

Audit interne

Vente

Ressources humaines