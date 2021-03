Zouhir MENHOU

Développeur Web designer, Webmaster et développement informatique



Mes compétences :

Développement web

Développeur informatique

Recrutement

Java

Microsoft C-SHARP

UNIX

Personal Home Page

Oracle Applications

Hibernate

jQuery

Visual Basic .NET

Sage Accounting Software

Python Programming

Oracle 11g

MySQL

Microsoft Windows 2008 Server

Microsoft Windows 2000 Server

Microsoft Windows

Microsoft Silverlight - WPF/E

Microsoft SQL Server

Java Swing

Google Web Toolkit

Dynamic Host Control protocol

Domain Name Server Protocol

Cascading Style Sheets

Active Directory

ADO

Zend

XML

WordPress

UML/OMT

TCP/IP

Struts Web Application Framework

Spring Framework

Sage Transport

PostgreSQL

Oracle PL/SQL

Oracle

Microsoft SharePoint

Microsoft Project

Microsoft Outlook

Microsoft DOS

Microsoft Access

Merise Methodology

Matlab

MS-Office 2000 Pro

Linux

LAN/WAN > WAN

LAN/WAN > LAN

Jboss

JavaServer Faces

JavaScript

Java Server Pages

Jade

HTML5

HTML

Framework

FTP

FLEX

Drupal

CMS Joomla

CADIC

C++

C Programming Language

Batch

Apple MacOS

Apache Maven

Android

Alfresco

Adobe Photoshop

AJAX