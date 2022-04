1001 Interim'air FRANCHISÈ ADÉQUAT

1001 interim'air franchisé Adequat

Créé en 2013, le groupe 1001 interim'air est un acteur majeur du travail temporaire et du recrutement en CDD et CDI.

Il se positionne comme acteur majeur sur le secteur biterrois et plus largement sur le Languedoc-Roussillon.



3 agences spécialisées dans la région, plus une agence en ligne pour répondre aux accords nationaux.

Après un démarrage en franchise avec le groupe Adequat intérim, 1001 interim'air fort de ses bons résultats lance ses agences.



Beziers : 19 Avenue clémenceau 34500 Beziers

04.67.36.12.16 agence.beziers@adequatinterim.fr



Pezenas :1 Rue Alfred Maurel PEZENAS

04.67.92.19.20

agence.pezenas@adequatinterim.fr



Nos domaines de compétences :



-Recrutement intérim, CDD et CDI

-Formation : nous réalisons des actions de formation adaptées en fonction des compétences dont vous avez besoin (formation continue, CDPI, CIPI. . )

-Prévention et Sécurité

-Conseil juridique



Votre cv devient un emploi !