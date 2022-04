Daniel VALLOGNES

Créé en 2013, le groupe 1001 INTERIM'AIR est un acteur majeur du travail temporaire et du recrutement en CDD et CDI.



Il se positionne comme un acteur incontournable sur la FRANCE, le secteur Biterrois et plus largement sur le Languedoc-Roussillon.



5 agences spécialisées dans la région LR, plus une agence Web de Travail Temporaire et recrutement en ligne pour répondre aux accords nationaux sur le secteur national.







Fort de son personnel de plus de 20 ans d’expérience, le groupe 1001 INTERIM’AIR offre une prestation RH globale et de proximité, dans tous les secteurs d’activité (BTP, Industrie, Logistique, Tertiaire, Agroalimentaire, Hôtellerie, Restauration, Transport, Médical...).



Mes compétences :

Développement commercial

Recrutement

Gestion de la formation

Formation

Management

Direction commerciale

Coaching

Direction générale