1001 Intérim'air VALLOGNES

Créé en 2013, le groupe 1001 INTERIM'AIR est un acteur majeur du travail temporaire et du recrutement en CDD et CDI. Il se positionne comme un acteur incontournable sur la FRANCE, le secteur Biterrois et plus largement sur le Languedoc-Roussillon. 3 agences spécialisées dans la région LR, plus une agence en ligne pour répondre aux accords nationaux sur le secteur national. Après un démarrage en franchise avec le groupe ADEQUAT INTÉRIM, 1001 INTERIM'AIR, fort de ses bons résultats, lance son agence web au niveau national.Fort de son personnel de plus de 20 ans d’expérience, le groupe 1001 INTERIM’AIR offre une prestation RH globale et de proximité, dans tous les secteurs d’activité (BTP, Industrie, Logistique, Tertiaire, Agroalimentaire, Hôtellerie, Restauration, Transport, Médical...).



Les candidats ainsi que les entreprises bénéficient d’un accompagnement complet et personnalisé tout au long de leurs démarches professionnelles : recrutement (travail temporaire, CDD et CDI), insertion professionnelle, conseil RH, formation, prévention des risques…

Plus de 10 000 candidats sont en poste chaque jour grâce à l’accompagnement et au savoir-faire de près de 500 experts métiers.

1001 INTERIM'AIR réalise et concrétise vos besoins en recrutement.

1001 INTERIM'AIR transforme votre CV en emploi.