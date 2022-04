Lire et comprendre une consigne de sécurité, un schéma ou un mode d'emploi, effectuer un calcul simple, utiliser internet, s'adapter à de nouvelles technologies (…) sont des nécessités courantes.

Seule la bonne maîtrise des compétences de base permet de répondre à ces nécessités.



Conscient des préoccupations RH, UNILEARN propose 1001 LETTRES aux entreprises: un outil de formation innovant et accessible en ligne en mixmédia.

Conçu à partir de situations concrètes de travail, il permet un réapprentissage des savoirs courants: organiser son travail, estimer un devis, comprendre les consignes, régler une machine (…), enfin, il ouvre la porte à de nouvelles formations et perspectives professionnelles.



Plongez dans l'univers interactif de 1001 LETTRES: http://www.1001lettres.com/ #home



Nous restons à votre écoute pour échanger autour de ce dispositif, et envisager une rencontre afin de vous présenter la démarche 1001 Lettres.