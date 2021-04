Duchemin ANTONY

Passionné de jeux vidéos, de rétro gaming, de la culture vidéo-ludique et l'internet, j'aime découvrir de nouveaux

univers et étudier les mécanismes d'un jeu ou d'un site. Je pratique aussi, le dessin, la peinture, l'illustration et la

photographie. Je passe mon temps libre à apprendre de nouvelles choses et à améliorer mes compétences

graphiques et ma culture ...



Mes compétences :

Photoshop

Illustrator

Flash

Dreamweaver

Indesing

After effects

Anglais

Dessin

CSS

HTML

HTML5 CSS3

3d studio max

Illustration

Graphisme

Créatif

Jeux vidéo

HTML5

Graphiste

Adobe muse

Animate CC