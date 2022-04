Didier PEZANT

Back dans les bacs. J’avance, m’enrichis de rencontres sans jamais cesser d'apprendre, avec des choix tranchés et assumés, ce qui a l'avantage de faire travailler la faculté d'adaptation, la capacité à relever de nouveaux défis, à m'investir et à rebondir au fil des échanges.



L'humain est une ressource inépuisable. Passionné par le marketing RH et par la transformation digitale des RH, je créé du contenu inbound autour de la communication marque employeur, de la qualité de vie au travail et la RSE.



Expertise marketing et communication :

- agence marketing RH et communication marque employeur : Senior Content Manager,

- agence média : chargé de budgets sur les média radio, cinéma, radios digitales, presse et TV,

- storytelling : atelier d'écriture de scénario à l'INA,

- projets d'écriture ; blog, théâtre, roman et comédie musicale,

- collaborations éditoriales sur le Web dès 1997 et contributions au blog culturel "Moi J'y Crois",

- responsable du blog cinéma & Lifestyle ; LA Ciné News.



Issu d'une formation marketing et commerciale, j'ai débuté mon parcours professionnel en agence média en tant que chargé de budgets sur les média radio, cinéma et sur les radios digitales, mais également presse et TV.



Mon parcours s'enrichit de plusieurs projets d'écriture, blog, théâtre, roman et comédie musicale. Ma première collaboration éditoriale pour un site Internet remonte à 1997 (Le Monde d'Azeroth). Je contribue actuellement au blog culturel "Moi J'y Crois" ainsi qu'à mon blog cinéma & Lifestyle ; LA Ciné News.



Dans le cadre de ces projets d'écriture, j'ai participé en 2007 à un atelier d'écriture de scénario à l'INA qui a enrichi mon expérience de storytelling.



