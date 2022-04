Agathe DESCAMPS

Professionnelle confirmée en markéting et communication éditoriale, j’ai utilisé pendant près de 15 ans, l’ensemble des leviers de communication afin de développer et installer la notoriété de différentes marques.

J'ai mis en place toute la stratégie digitale pour développer l'ensemble du mix on-line.

Pour développer de nouvelles ressources, j'ai défini et mis en place une politique commerciale s'appuyant sur le plurimédia auprès d'annonceurs.

De ce fait j’ai acquis un profil transverse en marketing, commercial, et communication éditoriale.



