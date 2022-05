Sabrina GRIMALDI

PUBLISHROOM est une plateforme communautaire d'édition et de promotion destinée aux auteurs qui souhaitent s'auto-éditer.



Notre offre comprend trois services :

- Une distribution multicanal (+ 100 librairies en ligne dont Amazon, Apple, Fnac, Decitre…)

- L’attribution d’un numéro ISBN (référencement bases de données livres édités)

- La fabrication complète du livre (correction, couverture originale, métadonnées, résumé de l'œuvre et bio de l'auteur, mise aux formats du livre numérique- PDF, ePub et Mobi, réalisation du PDF imprimeur et impression à la demande)



PUBLISHROOM LAB est notre studio de création de livres numériques simples et enrichis, pour les entreprises, artistes, galéristes, producteurs... Parce que le livre numérique est un nouveau média, original et peu coûteux pour promouvoir une activité ou un produit - http://lab.publishroom.com/



