Franck PEZANT

Mes réalisations et domaines de compétence sont les suivants:



- Supervision de la consolidation en normes IFRS au sein de groupes internationaux cotés de 160 M€ à 500 M€ de CA, comprenant entre 15 et 30 filiales.



- Suivi d'opérations complexes de haut de bilan y compris impacts sur le tableau de flux de trésorerie: (fusions, émission et remboursement d'ORANE, émission et conversion d'OCABSA, de crédits syndiqués, augmentation et réduction de capital...)



- Réalisation de Reporting statutaires et de gestion et de documents de référence



- Réduction des délais de clôture comptable et de sortie des comptes consolidés



- Supervision de la gestion de trésorerie au sein d'une société de 160 M€ de CA, mise en place de crédits syndiqués et des couvertures de taux correspondantes, réalisation du budget de trésorerie, choix de l'outil de gestion de trésorerie en mode Saas.



- Management et formation d'équipe comptables



- Harmonisation de plans comptables, de reporting, de procédures suite à des rachats



- Chef de projet sur un périmètre européen, pour déployer la refonte d'états de Reporting consolidés.

Participation à des nombreux projet comptables et financiers (SAP FI CO, Passage à l'Euro, passage aux normes IFRS, évolution et choix d'outils)



- Contrôle interne avec auto évaluation, cartographie des risques, mise en place de processus et de procédures



Les outils



- BFC, Outil de consolidation financière et Reporting (anciennement MAGNITUDE) proposé par SAP et les anciennes versions de BO et Cartésis.



- Logiciel de trésorerie All My Banks proposé par EXALOG



- Logiciel de comptabilité SAGE



- ERP SAP module FI et CO





Comptabilité

Consolidation

Normes IFRS

Société cotée

Trésorerie

Contrôle interne

Fiscalité