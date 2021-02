Marc LE DOZE

Grande expérience de direction financière groupe dans différents environnements (groupes familiaux, cotés ou LBO) :

- structuration et management des fonctions finance, informatique

- mise en place de reportings et suivis de la performance, optimisation des cash-flows

- recherche et mise en place de financements bancaires et obligataires

- gestion des processus d'acquisition et de cession

- communication financière et enjeux liés à la cotation



Mes compétences :

Assurance

Gestion de projet

Contrôle de gestion

Reporting

Private equity

LBO

Finance

ERP

Système d'information