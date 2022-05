Raphael QUERCY

Je m'appelle Raphaël, et je suis lead user-interface artist.



Je suis avant tout un créatif passionné depuis toujours par le graphisme et toutes ses applications. Éternel rêveur, je suis également un amoureux du jeu vidéo.

J'ai la chance d'avoir réussi à faire de ces passions mon métier en cumulant des missions de User Interface Artist, de Web Designer, et de Directeur Artistique indépendant.



Autonome dans mon travail, j'ai été responsable de la direction artistique des interfaces de la majeure partie des jeux sur lesquels j'ai travaillé et j'ai également été amené à manager d'autres graphistes.



Mes portfolios :

https://www.behance.net/RaphaelQuercy

https://www.facebook.com/ArtOfKenet

http://underthesky.org



Mes compétences :

Photoshop

Flash

Illustrator

MAYA

Jeux vidéo

Ergonomie

Unity

Web Design

2D

Design