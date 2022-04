3DR View est une société spécialisée dans les prises de vue par drone qui s’adresse aux professionnels et particuliers.



Sa mission est de proposer un service d’imagerie photos et vidéos de haute qualité réalisé par des télépilotes et cadreurs.



- un matériel très haut de gamme dernière génération équipés de GPS, nacelles stabilisées 3 axes,

caméras 4K.

- une approche sur mesure pour tout type de projets.

- un service sur toute la France.

- enregistrée DGAC n°ED01093



Nous réalisons diverses prestations telles que :

- l’inspection technique (ouvrages d’art, éoliennes, archéologie…)

- la photogrammétrie et cartographie (BET, Architectes, BIM, …)

- la thermographie (panneaux photovoltaïques, bâtiments, …)

- Suivis de chantiers et communication (Time Lapse, vidéos, photos 360°,…)

- Caméra multispectrale (Agriculture, viticulture, environnement,...)