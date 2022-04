7 ème Sens est une agence de communication 360° alliant compétences graphiques et expertises technologiques afin d'accompagner ses clients. A travers une approche multidisciplinaire et un savoir faire sectoriel approfondi 7 ème Sens s’engage à donner des solutions stratégiques, créatives et novatrices. 7ème Sens est un véritable générateur de valeurs ajoutées.



Mes compétences :

Community management

Graphisme

Print

Inbound marketing

Développement mobile

Mobile

Développement web

Web design

Stratégie de communication

Communication online

Communication visuelle

Communication

Identité visuelle

Audiovisuel

Google

Google Web Toolkit

Google analytics

Google Adwords Professional Certified

Google Adwords

Formation continue

Formation professionnelle

Liens sponsorisés

Référencement naturel

SEM

SMO

SEO

Relations Presse

Publicité

Gestion de la relation client

Relations Publiques

Médiation

Social networking

Médias sociaux

Médias

Rédaction de contenus web

Social media

Webmarketing

Stratégie digitale

Mobile marketing

Marketing stratégique

Marketing opérationnel

Marketing