A. BALOURDET

Au cours de mes études d'ingénieur, j'ai changé 5 fois d'établissement en 5 ans... et c'est en 2011 que l'idée de Studizz a germé dans ma tête. En effet, après un détour par une prépa au lycée Marcelin Berthelot et quelques brefs passages aux Mines d’Alès, à l’École Polytechnique de Montréal et à l’université Jean Monnet, j'ai enfin trouvé ma place à l’École des Mines de Saint-Etienne. La bougeotte, moi ? Pas vraiment. Cette expérience a plutôt fait ressortir un phénomène alarmant : aujourd’hui, il est de plus en plus difficile pour les étudiants de trouver une formation ou un établissement qui correspond réellement à leurs attentes, à leurs critères personnels et leur projet professionnel. L’orientation est un véritable casse tête pour les lycéens et une source inépuisable d’angoisse pour les parents.



Etant spécialisé dans l'innovation et les nouvelles technologies, j'ai considéré qu'il était grand temps de « dépoussiérer » les outils obsolètes de l’enseignement supérieur (salons, annuaires, etc.) et de tirer avantage de la présence explosive des étudiants sur les réseaux sociaux. L'objectif est double : créer une plateforme pour que les étudiants perdent moins de temps à chercher l’information qu’à la traiter et l’analyser pour faire leur choix d’orientation le plus sereinement possible ; et permettre aux établissements d’attirer les profils d’élèves les plus pertinents et les plus motivés. Mon objectif ? Innover et créer.



Au cours de mon stage de fin d’études au département R&D d‘une multinationale spécialisée sur les périphériques pour ordinateurs, je me suis dit que ce serait intéressant d’adapter cette technologie – les réseaux sociaux – aux outils poussiéreux de l’enseignement supérieur. Tout avait plus de 10 ans. Il n’y avait pas d’innovation technologique, les outils en place étaient sclérosés. Des centaines voire des milliers d’établissements du supérieur se présentent comme faisant exactement la même chose. Or, les informations des sites internet ou des brochures d’écoles sont extrêmement complexes. Et la clé de Studizz réside justement dans le fait de standardiser ces informations, de les rendre intelligibles.



Mes compétences :

Intelligence économique

Innovation