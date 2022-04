A Fleur De Chaux PRODUITS À BASE DE CHAUX

Le site pour la partie bâtiment est en ligne :



http://www.atelierintramuros.com/



Nous proposons une gamme complète de produits à base de chaux de très haute qualité pour tous travaux de décoration et de finitions du bâtiment ainsi que du badigeon arboricole pour le traitement naturel des arbres fruitiers, des agrumes, des arbres et arbustes d'ornement.



Pour la partie spécifique au bâtiment, tant à destination des professionnels que des particuliers, nous disposons d'une gamme complète:

- de chaux naturelle, d'enduits et de sous-enduits

- produits de préparation de supports,

- produits de finition,

- huiles, cires, colles, résines,

- produits pour la dorure et la restauration d’œuvres,

- terres, pigments, oxydes,..



La chaux en pâte vient d'une des plus prestigieuses et des plus anciennes sociétés Italienne spécialisée dans cette production. L'exceptionnelle qualité des produits est due tant à la pureté de la chaux qu'à un respect absolu de la maturation du produit qui va de 6 à 24 mois suivie d'une filtration rigoureuse. Le résultat offre un velouté hors du commun.



Et pour la partie agricole, nous proposons un badigeon de chaux de très haute qualité avec phase de maturation de 6 mois et filtration à 200 microns décliné en plusieurs conditionnements:



pot de badigeon de chaux arboricole à 20 € Un pot de badigeon de chaux de 3 litres qui vous permettra de traiter environ 5 à 10 arbres fruitiers. Le prix 20 euros comprend le produit pour 14 euros et les frais de port pour 6 euros, le colis vous sera mis à disposition dans un relais de type Kyala, Relais-colis.:



pot de badigeon de chaux arboricole à 28 € Un pot de badigeon de chaux de 5 litres qui vous permettra de traiter environ 15 arbres fruitiers. Le prix 28 euros comprend le produit pour 21 euros et les frais de port pour 7 euros, le colis vous sera mis à disposition dans un relais de type Kyala, Relais-colis.



pot de badigeon de chaux arboricole à 36 € Un pot de badigeon de chaux de 7 litres qui vous permettra de traiter environ 15 à 20 arbres fruitiers. Le prix 36 euros comprend le produit pour 27 euros et les frais de port pour 9 euros, le colis vous sera mis à disposition dans un relais de type Kyala, Relais-colis.



Pour les serristes et les exploitations agricoles de plus grande taille, d'autres conditionnements sont possibles de 50 à 1000 litres unitaire en fut plastique.



Les commandes peuvent s'effectuer par mail à : direction@a-fleur-de-chaux.com

ou par courrier: 1 Rue des Grandes Fontaines 26130 SAINT PAUL TROIS CHÂTEAUX

Le règlement est demandé à la commande



CONTACT 06.19.38.55.31