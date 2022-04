Proactive,

Organisé.

Rigoureux,

Expérimenté, organisé et méthodique, ayant un savoir-faire alliant esprit de synthèse et rapidité d’exécution avec une très bonne maîtrise de l’outil informatique.

Autonome, polyvalent ayant le goût du travail en équipe et l'envie de s'investir.



Mes compétences :

Ingénieur