Naturellement dynamique et souriante j'aime créer un environnement de travail chaleureux et convivial.



Altruiste, bonne communicante et dotée d'un bon relationnel, je suis à l'écoute de chacun de mes collaborateurs car je pense que nos qualités et nos défauts sont une force, une complémentarité qui nous permet d'avancer plus loin dans nos projets. J'apprécie de travailler à la fois en équipe et en autonomie selon les projets et leurs étapes. La rencontre de nouvelles personnes est pour moi enrichissante.



Polyvalente et curieuse, je m'intéresse à différents domaines. J'aime apprendre de nouvelles choses pour élargir mes compétences. Je possède une facilité d'adaptation et je considère toute critique comme constructive. Je suis donc ouverte à toutes opportunités professionnelles transversales.



Volontaire, persévérante face aux difficultés et pro-active, j'aime aller au bout de ce que j'entreprends en recherchant et en anticipant toujours des solutions innovantes, originales et variées. L'improvisation face aux imprévus ne m'effraie pas car je suis une personne réactive. Je sais faire preuve d'initiative si l'opportunité se présente.



Si mon profil vous intéresse, n'hésitez pas à me contacter...

aurelie.ortega@live.fr



Mes compétences :

Recrutement

Prospection commerciale

Gestion de partenariats

Négociation commerciale

Relationnel

Juridique

Management

Développement commercial

Evénementiels et salons