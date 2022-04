A2f - CABINET DE CONSEIL ET D'INGÉNIERIE

A2F développe dans le Grand Ouest et en Ile de France une stratégie basée sur la compétence, le respect des engagements, l'expertise et la spécialisation.



La spécialisation est indispensable pour proposer aux entreprises de la région des services de haut niveau. Choisir ses domaines d'intervention pour répondre efficacement à vos attentes est le choix d'A2F.



A2F allie la souplesse d'une structure à taille humaine aux compétences des «grands».



La proximité entre nos collaborateurs et nous est essentielle pour notre réussite et notre développement.