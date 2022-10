Cécile ESPECEL

J’ai découvert les méthodes agiles en 2009 alors que j’étais développeuse. 7 ans plus tard, je suis toujours convaincue par ses vertus et j’ai évolué vers le coaching agile et la facilitation.



Chez Knp Labs, j'accompagne, je soutiens, je motive nos Happy Awesome Developers et nos Supers Clients.

Pour cela j'applique les principes du manifeste agile le plus possible et j'utilise les outils de l'intelligence collaborative.



Mes compétences :

Gestion de projet

Formateur

Kanban

Scrum

Agile