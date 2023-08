Laurence DONAINT

Forte d'une expérience diversifiée et riche en ressources humaines à la fois en PME comme en entreprise en environnement multi-sites, je suis actuellement en veille active sur le marché du travail.

Garantir que l'entreprise dispose aujourd'hui et demain des ressources adaptées et motivées pour atteindre ses objectifs, définir une politique RH qui accompagne la stratégie de l'entreprise, ses changements "culturels" qui déploie ses valeurs et engage les collaborateurs dans son projet sont mes missions quotidiennes.



Mes compétences :

Ressources humaines

GPEC

Négociations sociales

Développement des compétences

Recrutement

Gestion de projet