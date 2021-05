Karine CAMPS

ATPEAK, prononcé atypique, nous le sommes par nos activités, notre approche et nos valeurs.

Cabinet de Recrutement et Société de Services, nous accompagnons nos clients dans la recherche de compétences internes et externes.

L’approche qualitative de notre équipe développe la confiance de nos clients qui nous accompagnent depuis plus d’une décennie.

Notre maitrise du marché nous permet de proposer un conseil personnalisé.

Nos valeurs reposent sur la transparence des échanges et la disponibilité.



Savoir Faire et Savoir Être,

Polyvalence et Spécialisation,

Implication et Loyauté

La recette préférée des Employeurs



Grandement appréciée par les Clients et Partenaires dans les affaires....



Mes compétences :

Recrutement informatique

Gestion des ressources humaines

Recrutement

Gestion budgétaire

Recrutement cadres

Management

Gestion de la relation client

Centres de profits