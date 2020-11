Sylvie HUREL

Vous êtes à la retraite ? Ou vous allez bientôt franchir le cap ?

Je vous aide futurs, jeunes et moins jeunes retraités à vous créer une retraite épanouie, en bonne santé mentale et sociale, et en lien avec vos besoins et vos valeurs.

Coaching de vie "Trouver son ikigaï" # Stage "se préparer à bien vivre sa retraite" # Atelier de psychologie positive Bonheur et Retraite # Atelier d'aromathérapie

pour mettre des énergies positives et de la magie dans votre vie quotidienne

Ma citation préférée "la vie c'est comme une bicyclette, il faut avancer pour ne pas perdre l'équilibre" Albert Einstein

En route pour la retraite !



Mes compétences :

Psychologie positive

Coordination

Organisation d'évènements

Coaching de vie

Aromatologie

vieillissement

Retraite

Animation de formations