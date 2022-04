A2i INFORMATIQUE

Installé depuis mars 2000 sur le bassin d'arcachon plus précisement à la teste de buch, nous exerçons principalement le dépannage et la vente de votre matériel informatique dans notre magasin, autant pour les particuliers que pour les professionnels.



Etant passionné d'informatique, Nous allons vous faire découvrir la passion de qui nous anime.



Un accès internet et d’autres utilisations bureautiques sont à disposition de notre clientèle.



Si vous ne pouvez pas vous déplacer, nous venons à vous pour vous dépanner.



Mes compétences :

Vente