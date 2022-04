Aaaaa AAAA

Je suis en mesure d’accompagner les clients, des phases d’analyse jusqu’à l’assistance à mise en production en passant par les phases de conception et de réalisation d’applications Internet ou intranet dans des environnements Java/J2ee. J'ai eu l’occasion pendant mon parcours de travailler à la fois dans des cycles de développement en V avec l’utilisation d’UML mais également dans des méthodologies Agile comme Scrum.

Mes diverses expériences professionnelles m'ont permis d’acquérir une rigueur et une flexibilité nécessaires à l’acquisition de nouvelles méthodes de travail, ainsi qu’une aisance relationnelle et une facilité d'adaptation au sein des équipes de travail.



Métiers : Assurances , Banque, Finances, Telecom, E-commerce



Mes compétences :

Hibernate

JavaScript

Java

HTML

JQuery

Java Server Pages

Cascading Style Sheets

Java 2 Enterprise Edition

UML/OMT

Struts Web Application Framework

JUnit

Spring Framework

Java Servlets

Enterprise Java Beans

XML

DB2

Websphere AS 7

Scrum Methodology

Oracle

NetBeans

MySQL

Modelio

Log4j

Jakarta TOMCAT Servlet Engine

JDBC

Framework

ECLiPSe

Customer Relationship Management

Apache Wicket

Apache Maven

Workbench

WebLogic Enterprise Application Server

TortoiseSVN

SVN

SQL

Ruby

Rapid Application Development RAD

Personal Home Page

MySQL Workbench

Microsoft SQL Server 2000

Jboss

JavaServer Faces

JavaDB

Java Swing

JPA

IBM WebSphere

Google Web Toolkit

EDI

Displaytag

CVS

C++

C Programming Language

Agent

AJAX

Java EE

Spring

Struts