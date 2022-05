En 2018, Zenika se hisse à la 1ère place du Palmarès Great Place to Work 2018 France grâce à ses 336 zénikéens qui y contribuent chaque jour.



Créé en 2006, Zenika est un cabinet d'innovation technologique, managériale et organisationnelle, qui accompagne les entreprises dans leur transformation numérique. Zenika fait le lien entre le monde organique et le monde numérique et se positionne comme un "One Stop Shop"​ pour ses clients.



Depuis l'interface (Web, Mobile, Voix, Objet Connecté, RA/RV) jusqu'à la data et son usage, le tout en mode agile, Zenika regroupe des profils variés sur les domaines d'expertise suivants : Java, Big Data, Web, Mobilité, IoT, DevOps, Craftsmanship, Agilité, sécurité et transformation des organisations. Après les ouvertures successives des agences de Paris, Lyon, Rennes, Nantes, Lille, Bordeaux, Singapour et Montréal, le groupe souhaite renforcer son rayonnement national et international.



