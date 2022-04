Arolla est une société de conseil spécialisée dans les techniques les plus avancées de développement logiciel : Clean Code, TDD, BDD, Legacy Remediation, DDD, style de Programmation Fonctionnelle et Continuous Delivery.



Autour des écosystèmes Java et .Net, avec des incursions en Scala ou F#, notre expertise en qualité de code n’est plus à démontrer et se traduit pour nos clients par du code plus économique à maintenir et à évoluer dans la durée.



Pour nous, le succès ne se conçoit que dans la durée. Nous réalisons des prestations de conseil et de réalisation autour des technologies présentes et à venir, dans une démarche respectueuse de nos clients et de nos salariés, ainsi que de l’environnement.



Arolla s’adresse à différents secteurs d’activité: e-commerce, banque & finance, éditeurs de logiciels, médias notamment. Nous intervenons quotidiennement chez nos clients sur des problématiques de qualité de code et de développement applicatif agile (Scrum et XP), sur des audits et formations, ainsi que sur la mise en œuvre concrète des pratiques.



Arolla est Microsoft Gold Partner pour la compétence Développement d’Application.



Aujourd’hui, Arolla compte 70 consultants en missions pour un Chiffre d’Affaires proche de 7M€..



Mais Arolla ce sont avant tout des collaborateurs qui, grâce à leur énergie et leurs talents, apportent des solutions concrètes et innovantes aux problématiques des plus grandes entreprises de la place.





Pour toute information, veuillez écrire à : contact@arolla.fr



