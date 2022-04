Aadil NEJJAR

Dans un monde ou le savoir faire devient religion, j'ai acquis le mien en Belgique , comme disait Jacques Brel le plat pays qui est le mien, m'a donné du relief et de la hauteur, que j'aimerai partagé avec mon entourage professionnel et privé, car à vaincre sans péril on triomphe sans gloire, et de nos jours la gloire se cherche et se trouve dans les personnes car c'est l'être humain qui fait son monde pas l’inverse.





Mes compétences :

Contrôle de gestion

Droit social

Droit fiscal des affaires

Comptabilité

Marketing stratégique

Télémarketing

Assurance

E-business