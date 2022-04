Aae IAE MONTPELLIER

L'Association des Anciens Elèves de l'Institut d'Administration des Entreprises de Montpellier (AAE IAE) a pour objectif de permettre au réseau des Anciens de l'IAE, d'exister et de se développer. Elle propose de multiples services :



* Service emploi et stage en ligne sur notre site InternetArray (en chantier ; opérationnel fin 2019)

* Annuaire en ligne qui vous permettra d'avoir des échanges d'expériences professionnelles avec d'autres anciens IAE ou avec nos partenaires extérieurs,

* Participer aux différentes manifestations proposées (les cafés du DAVOS des PME, le DAVOS des PME, le Club des Exportateurs de France...)



Pour plus d'informations sur l'association, vous pouvez nous joindre au 09 67 23 62 46 ou par mail info@lefildariane.com