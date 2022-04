Julie JOFFRE

Bonjour et bienvenue sur mon profil,



Avec 20 années d'expériences, j'ai acquis une forte expertise dans les achats, notamment dans le domaine alimentaire : dans l'industrie pendant 4 ans (production - hors production) et dans la distribution pendant 7 ans. Pendant 3 ans, j'ai étendu ma maîtrise des achats dans d'autres secteurs : frais généraux et projets. Depuis 2017, j'apporte mon dynamisme au développement des achats en produits locaux de la centrale d'achat de la région Auvergne Rhône-Alpes. Ma double formation ingénieur & commerciale me permet d'apporter des compétences en management et en gestion multi sites. Grâce à ma compréhension des besoins des différents métiers, notamment marketing et supply chain, je suis particulièrement efficiente dans les process achats (analyse des besoins, optimisation des organisations).



Mon profil vous intéresse, vous avez un projet, ou vous souhaitez simplement échanger avec un professionnel, alors n'hésitez pas à me contacter!



Mes compétences :

Logistique

E-commerce

Management

Achats

Gestion de projet

ERP

Marketing

Stratégie

Négociation

Internet

Gestion des achats