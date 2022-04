Julie JOFFRE

En tant qu'ingénieur agronome, j'ai commencé ma carrière comme responsable qualité dans l'industrie laitière. J'ai amené mon entreprise au niveau d'excellence qui lui a permit de passer les divers contrôles officiels et audits qualité externes avec succès. Désireuse de développer mes connaissances en management de la qualité tout en sortant de ma zone de confort et en explorant de nouveaux secteurs, j'ai continué le management de la qualité dans l'industrie du web, chez un éditeur de logiciels pour la gestion de la qualité des produits alimentaires. En tant que chef de projet, j'ai développé mes capacités d'écoute, de diplomatie et de communication tout en étant constamment en contact avec les nouvelles exigences en matière de sécurité des aliments.



Je souhaite désormais renouer de façon plus étroite avec le secteur de l'alimentaire.



Mes compétences :

Agroalimentaire

Autonomie professionnelle

Coordination de projets

Grande distribution

Force de proposition

Adaptabilité

Travail en équipe

Microsoft Project

Sécurité alimentaire

Audit qualité

Conseil

Développement informatique

Test fonctionnel

Formation

Gestion de projet

Management de la qualité

International

IFS

HACCP

BRC