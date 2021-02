Sébastien ROUX

Après une expérience professionnelle commerciale de 4 ans dans le secteur informatique, j'ai acquis depuis 2005 une expérience en recrutement riche et variée autant au sein de cabinets importants comme de structures à taille humaine et parfois même en création : j'ai ainsi pu gérer des recrutements de profils tertiaires comme techniques (IT, BE..etc..), de la définition de poste jusqu'à l'intégration et au suivi du nouveau collaborateur, dans un contexte local comme international (4 ans en Suisse), en utilisant les méthodes classiques de recherche (sites d'annonces d'emplois, presse) mais également par le biais des réseaux sociaux professionnels, sites spécialisés, salons, manifestations, écoles...



J'ai également pu travailler sur la création et la gestion de process de recrutement en utilisant les solutions classiques et en les personnalisant pour les optimiser.



D'autre part, j'ai eu l'opportunité de m'occuper de la gestion du personnel (recrutements, contrats, avenants, intégration, éléments de paie...) autant dans un contexte Intérim qu'au sein d'un groupe pharmaceutique et d'une PME.



Enfin, mon expérience commerciale me permet d'accompagner des grands-comptes dans la mise en place de contrats cadres et de procédures pour optimiser leurs coûts de recrutement et faciliter la gestion des flux de recrutement.



Mon goût du contact humain, ma capacité d'adaptation à des personnes comme à des environnements, mon volontarisme et ma créativité pour trouver de nouvelles solutions, sont mes atouts personnels et reconnus.



Mes compétences :

Recrutement cadres

Management de transition

Administration du personnel

Management d'équipe

Recrutement IT

Gestion des ressources humaines

Recrutement

Mobilité nationale et internationale

Paie et gestion RH

Responsable

Hr

Intérim

Adp

Manager

Informatique

RH