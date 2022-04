Aafp VAUCLUSE

L’Aide à Domicile du VAUCLUSE, membre de la FNAAFP/CSF , est une association départementale d’Aide à Domicile, régie par la loi de 1901 et à but non lucratif.



L’aide à domicile du VAUCLUSE-AAFP/CSF a pour but de « mettre à la disposition des familles ou toute personne en situation de besoin, un personnel qualifié tel que les techniciennes de l’intervention sociale et familiale, les auxiliaires de vie sociale ou des employés à domicile, salariés de l’association ».



Son objectif est d’apporter aux familles en difficultés temporaires une aide matérielle humaine et un soutien à la parentalité dans leur vie quotidienne, en se basant sur des valeurs fortes.



Ses actions s’inscrivent dans une démarche solidaire à l’égard des familles aidées, par des interventions personnalisées et adaptées à chacune d’elles.



L’association s’efforce de favoriser la promotion individuelle des personnes en les aidant à s’insérer dans le tissu social au sein duquel elles évoluent en leur donnant les moyens de participer à une vie sociale et citoyenne réelle. Soucieuse de justice sociale, elle apporte aide dans leurs démarches, informations et conseil aux familles confrontées à des difficultés d’ordre administratif.



Cet ensemble de valeurs est mis en œuvre par une qualité de service unanimement appréciée et reconnue.