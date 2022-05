Bonjour,



Services Sos Taxi Vaucluse



- Les transferts vers et à partir des gares TGV ( Gare d'Orange...) , Aéroport de Caumont.



- Les déplacements des passagers quelle que soit la distance.



- Les circuits et excursions toursitiques dans la région (orange, uzès, cavaillon, noves...).



- Sos Taxi Vaucluse est conventionné : Transport médical assis VSL pour vos déplacements pris en charge par la Sécurité Sociale.



Réservation en ligne



Vous pouvez réservez votre taxi en ligne depuis notre siteweb et vous recevez un SMS de confirmation immédiatement.



Position en Temps Réel



Grace au systéme de géolocalisation GPS de Sos Taxi Vaucluse, vous pouvez suivre notre position en temps réel sur la carte de notre site n'hésitez pas à nous appeler pour réservez votre Taxi en ligne ou par téléphone



Le véhicule dispose par ailleurs de la dernière génération de GPS tenant compte du trafic routier en temps réel afin de définir et de suivre automatiquement l’itinéraire le plus rapide.

Sos Taxi Vaucluse c'est une nouvelle façon de prendre son taxi dans le departement de Vaucluse et ses alentours .

Pour le confort de ses clients, Sos Taxi Vaucluse accepte les règlements par Espèce et chèque

*****************************************************************************************************************

www.sos-taxivaucluse.fr partnaire Taxi Proxi



Mes compétences :

Taxi Sos

Taxi Sos Vaucluse