Riadh BEN SASSI

Bonjour;







Pour réserver votre taxi sur notre site ou sur l'application



Taxi Proxi met à votre disposition un système de réservation de taxis pour préparer à l’avance vos déplacements PRO



- Vous devez tout d'abord remplir le formulaire de réservation et valider vos données

- Taxi Proxi propose votre demande à tous les taxis les plus proche de vous

- Dés l'acceptation de votre demande par un taxi vous recevez un SMS contenant

(Nom du Taxi, Téléphone Taxi, marque du véhicule et Date et heure de réservation )

- Pour annuler la réservation vous devez appeler directement le chauffeur

- Dans votre espace passager vous trouverez toutes vos réservations ainsi que leur état.



* La réservation de nos taxis n'entraîne pas de frais

supplémentaires et ne donne pas lieu au versement d'une caution.





*APPLICATION DISPONIBLE SUR :Iphone ET Android



www.taxiproxi.fr





