Nicolas DUCROQ

Bonjour !



Je suis aujourd'hui consultant en aide à la préparation de la retraite et aux économies d'impôts.



Pourquoi ?



Car je suis convaincu que chacun a le droit d'être libre de contraintes financières.



Mes missions sont d'aider mes clients à :



-Préparer leur retraite pour pallier leur future perte de revenus

-Optimiser leur épargne

-Réduire leur pression fiscale

-Protéger leur famille

-Transmettre leur patrimoine



Pour apporter le meilleur soutien à mes clients je m'appuie sur :



-Des partenaires nationaux de référence

-Une aide personnalisée

-Des rendez-vous non facturé au profit du bouche à oreille

-Mes habilitations

-Un interlocuteur unique pour tous leurs projets



Ce secteur d'activité étant en pleine croissance je cherche de nouveaux collaborateurs et apporteurs d'affaires.



Pour plus d'information je vous invite à me contacter par message.



A bientôt !





