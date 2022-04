Aakirich HASSAN

Madame ,monsieur

Parmi les acteurs importants du secteur de la fourniture bureautique, scolaire et papeterie, A4 BURO

Filiale du groupe SOMAPAF importateur et distributeur du marche marocain, disposant de moyens logistiques et humaines a la hauteur des demandes les plus exigeantes du marche.

A4 BURO propose a tous les professionnels, entreprises, administrations, collectivités, indépendants une gamme de produits très diversifiée.

En qualité d’importateur, nos prix jouissent d’un avantage non négligeable sur le circuit de distribution.

Le service livraison A4 BURO permet de traiter et acheminer vos commandes en moins de 24h maximum.

Nous espérons que notre offre retiendra votre aimable attention, et restons à votre entière disposition pour d’éventuelles consultations

Dans cette attente, nous vous prions d’agréer Madame, Monsieur, l’expression de nos meilleures salutations.

Direction Commercial

Hassan Aakirich

34.bd Moulay Idriss 1er résidence al fajr-Casablanca

Fixe : 0522 28 10 48 / 0522 28 30 32

Mobile :06 24 77 35 49

Fax : 0522 28 25 52

Email : h.a4buro@gmail.com