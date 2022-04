Aäsgard LE POÊLE SCANDINAVE

Aäsgard est un concept de distribution, installation et entretien de poêles à bois et à granulés d'origine essentiellement scandinave.

L'enseigne a été créée en septembre 2006 par Olivier Chaudet et Arnaud Monnier en Bretagne

Rejoindre Aäsgard c’est exploiter un concept passionnant au sein d’un réseau dynamique. Les fondateurs ont une bonne maitrise de la création et de l’animation d’un réseau de points de ventes grâce à une expérience de multi franchisés d’une enseigne leader français de vente et d’installation de cuisines.

Les poêles Aäsgard sont sélectionnés avec soin selon 3 critères :

- Des poêles haut de gamme et innovants

- Des poêles au design contemporain

- Des poêles respectueux de l’environnement



Aäsgard : un concept qui doit son succès à :

- Un professionnalisme dans tous les domaines : chez Aäsgard, rien n’est fait par hasard

- Des techniques de vente qui allient méthode, envie et générosité

- Un accueil convivial et chaleureux dans des showroom alliant confort et esthétisme

- Des produits éco-responsables et innovants

- Des équipes dynamiques formées aux méthodes Aäsgard









